Już się nie ukrywają? Kochanek wrzucił do sieci nową fotkę

Doda niedawno ogłosiła rozstanie z mężem, producentem filmowym Emilem Stępniem. Od dłuższego czasu plotkowano o kryzysie w ich małżeństwie. Jesienią ubiegłego roku media plotkarskie żyły informacją o rzekomym romansie piosenkarki z amerykańskim celebrytą Maxem Hodgesem. Wywnioskowano to na podstawie zdjęć z profilu mężczyzny na Instagramie. Nie brakowało na nim przytulaśnych fotek z kobietą łudząco podobną do Dody. Ta jednak nie komentowała wówczas zamieszania, a jej mąż stanowczo zaprzeczał, że zwiastuje to ich rozwód. Okazuje się, że Stępień był w błędzie.