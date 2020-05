Doda opublikowała kontrowersyjny wpis. Chodzi o maseczki ochronne

"Raptem wszyscy celebryci zaczęli negować obostrzenia i wyzłośliwiać się na rządzących... Ciekawe dlaczego? Sama siedziałaś wystraszona i prosiłaś o pozostanie w domach... Teraz zaczęliście zauważać skutki... Puste sakwy i ot cały ten ambaras... Jak to taki nieszkodliwy wirus, weź rodziców do galerii i w inne miejsca często uczęszczane, a najlepiej wyjedź na Śląsk i udowodnij to wszystkim, że wirus to wymysł..." - napisała zbulwersowana fanka.