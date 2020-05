Doda załamana #hot16challenge2. Zauważyła słaby punkt wyzwania

Doda na swoim facebookowym profilu opublikowała krótki wpis, który jednak szybko zyskał masę polubień i jest szeroko komentowany. Co wywołało tyle reakcji? Piosenkarka zdecydowała się ocenić akcję, która ostatnio jest niezwykle popularna. I to nie tylko wśród muzyków, choć została stworzona z myślą o nich. I o służbie zdrowia, bo wyzwanie #hot16challenge2 ma jeden cel - skłonić odbiorców do wpłacania datków na walkę z pandemią koronawirusa.