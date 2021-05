Doda pokazała zdjęcia z siłowni. Wróciła do formy po czterech miesiącach

Nie od dziś wiadomo, że sport jest w życiu Dody nie mniej ważny niż muzyka. Miłością do aktywności fizycznej już w dzieciństwie zaraził ją ojciec, medalista w podnoszeniu ciężarów. Rabczewska wielokrotnie podkreśla, że wysiłek fizyczny to podstawa nie tylko jej idealnego wyglądu, ale i klucz do dobrego samopoczucia. 37-letnia artystka jest dumna z tego, jak wygląda, choć zaznacza, że tak imponujące efekty okupione są wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą na siłowni. Ostatnio gwiazda zamieściła serię zdjęć z treningów, chwaląc się powrotem do formy.