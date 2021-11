Doda odcięła się od swojego filmu. Emil przyszedł na premierę. Jej zabrakło

Co ciekawe, piosenkarkę ostatecznie można było zobaczyć na czerwonym dywanie w poniedziałkowy wieczór 22 listopada w warszawskich Złotych Tarasach. Jednak w dość osobliwej formie – obsada filmu pozowała do zdjęć z jej… kartonową podobizną. Na wydarzeniu nie zabrakło za to Emila Stępnia, więc decyzja Dody była bez wątpienia dla niej dobra.