"Dziewczyny z Dubaju": Olga Kalicka zaszalała z sukienką. Podkreśliła nogi, talię i biust. Odsłoniła za dużo?

Kalicka do wieczorowej stylizacji dobrała czerwoną torebkę i sandałki, których niemal nie było widać. Do tego - neutralny makijaż i lekkie fale. Kreacja pasowała do okazji i samego filmu, jednak, mimo odważnej sukni, Olga nie przypominała bohaterki, w którą się wcieliła. Tamta miała bardzo jasne włosy, Kalicka postawiła na naturalny brąz.