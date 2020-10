Doda nie wierzy w omdlenie Romana Giertycha. "Powinien stracić możliwość wykonywania zawodu na zawsze"

Roman Giertych kilka dni temu został zatrzymany przez CBA i zemdlał w czasie interwencji. Trafił do szpitala i długo był w ciężkim stanie. Według lekarzy nie było szans, żeby symulował omdlenie i gorsze samopoczucie. Doda , która mierzyła się z nim kiedyś w sądzie (reprezentował jej eks partnera), nie wierzyła w to.

Piosenkarka udzieliła wywiadu "Super Expressowi", w którym stwierdziła, że "karma do niego wróciła za to, jak niszczył ludzi". Za tę wypowiedź została skrytykowana. Postanowiła zatem odpowiedzieć opinii publicznej, ale wciąż w negatywnych słowach wypowiada się o prawniku.

"Ja nie wtrącam się w polityczne rozgrywki, Nie mieszajcie mnie w to. I mam prawo wypowiadać się na temat kogo chce, zwłaszcza że miałam do czynienia z wieloma prawnikami w swoim życiu i uważam, że Roman Giertych powinien stracić możliwość wykonywania zawodu na zawsze. Ciekawe, czy ludzie wiedzą, że jest to adwokat, na którego wpływa najwięcej skarg do rady adwokackiej za jego nieetyczne zachowanie" - napisała w poście na Instagramie.