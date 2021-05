Zapytano Dodę o seks w "Barze". Przyznała, dlaczego to wtedy zrobiła

Doda w swoim stylu najpierw stwierdziła, że ktoś musiał pomylić ją z uczestniczką "Big Brothera", a potem dodała, że choć uprawiała seks podczas pobytu w reality show, to jednak nie zrobiła tego przed kamerą. – Uprawiałam seks w "Barze". W miejscu, w którym nikt nie widział. Do którego uciekłam z moim narzeczonym. Wyrzuciłam mikropory, za co zostałam srogo ukarana, ponieważ było to wbrew regulaminowi. Uciekliśmy, nie powiem gdzie. Byliśmy tak stęsknieni, ponieważ byłam tam miesiąc i bardzo go kochałam i bardzo za nim tęskniłam, że zrobiłam sobie, co tylko chciałam. I w ogóle tego nie żałuję – powiedziała.