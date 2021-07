Pozowała w krótkim topie. Wystarczyło, że wyciągnęła ręce

Doda jest niezwykle pracowita, chodzi nie tylko o jej karierę, ale przede wszystkim ciało. 37-letnia gwiazda ma nie tylko duszę artystki, ale i sportowca. Miłością do aktywności fizycznej zaraził ją ojciec, a zamiłowanie do sportu trwa do dziś. Jego efektem jest nie tylko doskonała kondycja, ale i perfekcyjna figura Rabczewskiej.