Doda czeka na rozwód. Spędza czas z przystojniakiem

Życie prywatne Dody to gotowy materiał na scenariusz. Nie brakuje w nim zaskoczeń i zwrotów akcji. Piosenkarka nie kryła, że długo szukała prawdziwej miłości i nie miała szczęścia do mężczyzn. Do niedawna wydawało się, że los się w końcu do niej uśmiechnął – tworzyła szczęśliwy związek z Emilem Stępniem i to z nim postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu. Łączyło ich wiele, oprócz miłości wspólna pasja do filmu – oboje poświęcili się pracy w firmie producenckiej.