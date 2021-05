Doda pokazała zdjęcie rodziców. Fani zasypali ją zachwytami

W komentarzach pod wpisem fanki z zachwytem odnieśli się do zdjęcia rodziców. "Boszzeee, co za tata", "Mama piękna, naturalna", "Dorota, ty jesteś śliczna, ale twoja mama to dopiero ślicznotka. A ten uśmiech. Oj laska była. Choć i teraz piękna dojrzała kobieta", "Pani Wanda jak gwiazda filmowa, a tata jak Arnold!", "Kawał chłopa z taty", "Piękna para", "Twój tata to naprawdę gorący był", "Boziu, jaka mama była śliczna. Teraz widać do kogo podobna jesteś" – napisali. Co ciekawe, ktoś stwierdził, że Rabczewski podobny jest do… Kevina Spaceya.