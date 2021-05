Doda wygrała proces o kredyt we frankach. Ale to nie koniec. Prawnik zdradza szczegóły

- I przed procesem, i w trakcie procesu pani Dorota chciała porozumieć się z bankiem po to, by nie dopuszczać do rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem. Bank chęci takiego porozumienia nie wyrażał, twardo stał przy swoim, odrzucał propozycję zawarcia ugody, uznawał powództwo za całkowicie bezzasadne. I spotkała go kara w postaci tego wyroku – powiedział radca prawny Radosław Górski w rozmowie z PAP.