Doda prostuje skandal. Polsat ukarał ją za igraszki w toalecie

20 lat temu Doda dołączyła do zespołu Virgin, z którym we wrześniu 2002 r. wydała debiutancki album. W tym samym czasie Polsat zaczął emitować drugą edycję "Baru". Doda skorzystała z okazji i dołączyła do obsady reality show. Programu nie wygrała (zajęła 4. miejsce), ale zdobyła spory rozgłos, przy okazji promując swoje muzyczne projekty.