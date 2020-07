Doda pożegnała ukochanego czworonoga

Dorota Rabczewska jest zagorzałą miłośniczką zwierząt, a zwłaszcza psów. Właśnie straciła kolejnego czworonoga, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Piesek rasy shih tzu, który wabił się Bestia, zmarł po 14 latach, a to smutne wydarzenie skłoniło Dodę do gorzkiej refleksji na temat rasowców.

Fani martwią się o Dodę. Boją się, że przesadza z odchudzaniem

Bestia dołączyła tym samym do innego pupila artystki tej samej rasy, Bandziora, który odszedł w 2018 roku. Jak zauważyła Rabczewska, psiaki zmarły w tym samym wieku. Wygląda na to, że te doświadczenia radykalnie zmieniły podejście Dody do psów rasowych. W dalszej części emocjonalnego wpisu gwiazda zapewniła, że jeśli kiedykolwiek zdecyduje się jeszcze na kolejnego psa, to nie będzie to rasowiec.