Doda poznała wyrok sądu. Znany adwokat tłumaczy jej obecną sytuację. "Możliwości są trzy"

Przyzwyczajona do skomplikowanych sytuacji 40-latka tym razem została skazana za rzekome wynajęcie i nasłanie gangsterów na jej poprzedniego partnera, Emila Haidera celem zmuszenia go do wycofania wszelkich oskarżeń pod jego adresem. Sama zainteresowana niespecjalnie przejęła się zasądzonym wyrokiem.