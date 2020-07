Doda pokazała specyficzny tatuaż fana. Nawiązała do byłego partnera

Ostatnio pisaliśmy o sekretach Dody dotyczących jej smukłego ciała. Od jakiegoś czasu ciało piosenkarki można - bez cienia przesady - nazwać perfekcyjnym. Rabczewska sama przyznaje, że tak smukła i wyrzeźbiona nie była jeszcze nigdy, choć sport i zdrowy styl życia ma wpojone od dziecka. Fani artystki nieustannie, od wielu miesięcy pytają o to, jak osiągnęła tak zjawiskowy wygląd . Rabczewska w końcu odpowiedziała im na Instagramie, publikując przy okazji kolejne porażające zdjęcia m.in. swoich boskich pośladków.

Fani artystki wyrazili swoje poparcie także w inny sposób. Doda pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie zdjęciem tatuażu jej wielbiciela. Jest to podobizna wokalistki oraz tytuł jednego z hitów gwiazdy, "Nie daj się". Celebrytka w opisie pod fotografią nawiązała do przerobionego tatuażu byłego męża, Radosława Majdana. Zasugerowała, że jeśli jej wielbiciel znudzi się jej portretem, zawsze może go przerobić na Indianina.