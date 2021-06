Doda też nie chce grać tylko dla zaszczepionych. "Nie chciałabym dzielić moich fanów"

- Wróciłam do muzyki i jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Zajęło mi to trochę czasu, bo zrobiłam sobie długą przerwę od tego tematu. Potrzebowałam jej na to, żeby poukładać sobie w życiu, w głowie, w sercu i mieć znowu siłę, żeby porywać tłumy. Teraz mam na nowo muzykę w sercu i myślę, że mogę spokojnie zapowiedzieć moim fanom, że niedługo zamykam się w studio i będę tworzyć. Już tworzę! - podkreśliła.