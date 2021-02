Zdjęła wszystko poza bikini. Tylko spójrzcie na jej uda!

Doda "uciekła" z zimnej, zaśnieżonej Polski do ciepłych krajów. Na jej instagramowym profilu nie brakuje więc zdjęć w skąpych sukienkach i w bikini. A że piosenkarka ma idealną figurę, to i fani komentują fotki bez opamiętania. Najnowsza minisesja Dody odbyła się na ruinach blisko plaży. Były więc szczątki budowli, egzotyczne rośliny, a w tle błękitne morze i biała plaża. Tylko czy ktokolwiek to wszystko zauważył? Raczej nie. Na pierwszym planie znalazła się przecież Doda w kostiumie kąpielowym. Tym razem postawiła na czarny strój z frędzlami. Wyglądała rewelacyjnie!