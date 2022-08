Doda w obiektywie fotografa Britney Spears. Seksowna sesja na łonie natury zachwyciła fanów

Teraz Dodzie udało się współpracować z jedną z bliskich osób z otoczenia amerykańskiej wokalistki. Na Instagramie Kevina Ostajewskiego, który robił zdjęcia m.in. na ślubie Britney Spears, pojawiły się fotografie Dody w otoczeniu natury. Póki co nie wiadomo, czy Ostajewski robił sesję okładkową do nowego albumu Dody, który ukaże się już we wrześniu, niemniej fani byli zachwyceni efektami. "Jestem zakochany w tych zdjęciach!", "Ale efekty sesji!", "Cudo" - to tylko niektóre z komentarzy, które można znaleźć pod zdjęciami Dody. Trzeba przyznać, że faktycznie robią wrażenie!