Doda wygrała proces. Poddała się szczegółowym badaniom. "Czułam się jak zwierzę"

"Posiłkując się moim zdjęciem i markerem, pokazywał przed milionami widzów ze szczegółami, w których miejscach konkretnie ingerował chirurg plastyk w moją twarz. Wszystko to było kłamstwem i rozpoczęło lawinę obrzydliwych komentarzy pod moimi zdjęciami czy artykułami, która uderzała we mnie do DZIŚ" - skomentowała Doda na Facebooku.

Paulina Gałązka: nas aktorki nazywa się histeryczkami, gdy wyznaczamy swoje granice

" Czułam się jak zwierzę. To straszne, że osoba popularna musi walczyć w ten sposób o prawdę, ale było to najlepsze wyjście. Choć dla każdego człowieka, tym bardziej kobiety upokarzające, to sama je zaproponowałam, zrobiłam to też dla moich fanów" - dodała.