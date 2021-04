Zapewnia, że się nie ugnie. Dosadnie powiedziała, gdzie ma pozwy

Film "Dziewczyny z Dubaju" jest już gotowy, ale póki co widziało go tylko wąskie grono znajomych Dody. To wystarczyło, by do producentki zaczęły spływać przedsądowe pozwy. Doda zdradziła, co z nimi robi.

