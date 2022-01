Doda zgłosiła się na Eurowizję! "Odbiło mi"

Doda wcześniej nie ukrywała, że przy sprzyjających okolicznościach nie miałaby nic przeciwko, by reprezentować Polskę w konkursie. Teraz ogłosiła na InstaStories, że zgłosiła swoją piosenkę do konkursu. - No tak, to prawda. Dzisiaj wstałam i mi odbiło i zgłosiłam "Fake Love" na Eurowizję – powiedziała.