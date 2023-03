Dominika Gwit w ogniu krytyki. Internauci grzmią: "Wstyd!"

"Ludzie pracujący 12h dziennie za dolara. Szok. Zachęcam do świadomych zakupów", "Szkoda, że większość ma tak tragiczny materiał, że nie wiem, jak to nosić latem", "Wykorzystywanie pracowników, poczytajcie o ich warunkach pracy", "Wstyd, promowanie marki wykorzystującej ludzi i zmuszającej ich do pracy po 18h dziennie ze stawką średnią 18 groszy za uszycie jednego ubrania, to wstyd", "Proszę, nie reklamuj tej firmy" - apelowali internauci.