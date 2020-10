Szybko znalazł nową żonę. Poprzednia mówi, co o tym myśli

Po siedmiu latach małżeństwa zaskoczyli decyzją o rozstaniu, a jeszcze bardziej ekspresowym rozwodem, który orzeczono już na pierwszej rozprawie. Dominika Tajner i Michał Wiśniewski rozwiedli się jesienią 2019 roku . Zrobili to z klasą, nie było tzw. prania brudów w mediach, choć byli małżonkowie mieliby o czym opowiadać.

Michał Wiśniewski szybko znalazł sobie nową partnerkę, której po kilku miesiącach ślubował miłość do grobowej deski. To samo słyszała od niego Dominika Tajner i trzy inne kobiety. Poprzednia żona zapytana przez "Twoje Imperium" o jej stosunek do Wiśniewskiego powiedziała wprost: