Dominika Tajner porównała się do Meghan Markle. Oceniła książęce śluby

ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski o zdalnej nauce. Pomaga dzieciom w zadaniach domowych

- Oba śluby były cudowne i wspaniałe. Obu młodym parom współczuję, bo patrzył na nich cały świat, i z takiego bardzo intymnego momentu nagle oglądają cię miliony. Przechodziłam to nie na taką skalę, ale jest to tak, że powinna to być intymna chwila, a jest to rozmyte - powiedziała Tajner.