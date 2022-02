Dominika Tajner wyliczyła choroby. "Pomyślałam, że ktoś rzucił na mnie urok lub klątwę"

Dominika Tajner ma za sobą trudny początek roku. Drżała o swoje zdrowie. Na początku stycznia przeszła operację rekonstrukcji piersi – to pokłosie wcześniejszej diagnozy, guza piersi. Kiedy celebrytka dowiedziała się o zmianie w piersi, była załamana, ale postanowiła zawalczyć o siebie. Oddała się w ręce lekarzy, a później, jak pisała na Instargamie, zdecydowała się na "powrót do piękna", czyli powrót do poprzedniego wyglądu biustu.