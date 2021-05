Tajner zmienia się po rozstaniu z Wiśniewskim. Robi to dla 62-letniego partnera

Michał Wiśniewski nie znosi próżni i samotności, dlatego tuż po zakończeniu małżeństwa z Dominiką Tajner związał się z nową ukochaną - Polą. Wystarczyło dokładnie siedem miesięcy, by stwierdził, że to miłość do grobowej deski, którą chce przypieczętować podpisem w urzędzie stanu cywilnego. A jego ostatnia była żona? No cóż, też nie zamierzała długo rozpaczać. Po błyskawicznym rozwodzie szybko wzięła się w garść. W styczniu 2020 r. oficjalnie ogłosiła na Facebooku, że jej serce jest już zajęte. Nie chciała jednak zdradzać więcej szczegółów. Pewnym było tylko to, że wybrankiem gwiazdy jest biznesmen z Warszawy, który prowadzi interesy w całej Europie.