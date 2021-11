Don Vasyl przygarnął pod swój dach bezdomnego. Traktuje go jak członka rodziny

Jakiś czas temu Don Vasyl wyznał, że boryka się z problemami finansowymi. Planował sprzedać posiadłość w Ciechocinku, by spłacić długi. Teraz mieszka w jednym domu z dziećmi, wnukami i prawnukami. Do tego pandemia na jakiś czas pozbawiła go dochodów. Przekonał się na własnej skórze, jak to jest, gdy trzeba zacisnąć pasa.