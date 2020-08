Don Vasyl wziął ślub jako 17-latek. Musiał rozstać się z żoną, bo była Polką

Don Vasyl wychował się w taborze, a jego rodzina ma królewskie korzenie. 70-latek przeszedł długą drogę od Cygana, którym przed laty pogardzano, do znanego piosenkarza słynącego z krzewienia romskiej kultury . Don Vasyl to również mąż i ojciec. Rodzinę założył bardzo wcześnie. Niestety, miłość przegrała z uprzedzeniami otoczenia. Zakochani szybko się rozstali.

- Miałem 17 lat jak ożeniłem się z Polką. Z tego związku urodziła mi się córka Agnieszka. Płynie w niej polska krew. Niestety z pierwszą żoną byłem gdzieś z rok. Jej ojciec był komendantem milicji. A w tamtych czasach, w latach 70., nie mówiło się tak fajnie o Cyganach jak dziś. Cygan był prześladowany i było wstyd. Jakby się dowiedzieli w małej miejscowości, że córka komendanta jest z Cyganem, to wyrzuciliby go z pracy . Właśnie z tego powodu małżeństwo się rozpadło - mówił Don Vasyl w rozmowie z "Faktem".

Don Vasyl o filmie "Zenek". Komentuje motyw porwania syna muzyka przez Romów

- Porwałem, ale za obopólną zgodą. Żona była piękną kobietą i wybitną tancerką. Wszystkie cygańskie chłopaki za nią szalały. Pracowałem u niej w zespole, a ona zakochała się we mnie i to mnie wybrała. A że przed nią byłem z inną partnerkę, nie zrobiono by mi wesela, więc musiałem ją porwać i uciekliśmy. Moja mama i rodzina się zgodzili, ale tamta strona nie bardzo. Później jej matka zadzwoniła i powiedziała - wracajcie, ja was nie rozłączę. I tak jesteśmy już 50 lat razem.