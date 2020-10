Donald Trump ma koronawirusa. Gwiazdy drwią z jego zakażenia

Donald Trump ma koronawirusa. Ta wiadomość zelektryzowała świat. Jak podaje Biały Dom, zarówno on, jak i jego małżonka Melania czują się dobrze i mają łagodne objawy. Wystarczyło kilka minut, by w sieci pojawiło się mnóstwo wpisów, w których gwiazdy komentowały chorobę Trumpa. Część z nich szczerze współczuła prezydentowi i życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia.