Dorota Gardias ma raka. Zdradziła, jak sobie z tym radzi

Diagnoza sprawiła, że Gardias nieco zmieniła podejście do życia. Na swoim Instagramie postanowiła zachęcić kobiety do badań profilaktycznych, przypominając, że są one bardzo ważne. Przy okazji podziękowała wszystkich obserwującym jej profil za dobrą energią i ciepła słowa. Prezenterka jest przekonana, że wszystko będzie dobrze. "Dziękuje Wam za dobra energię i ciepłe słowa… Wszystko będzie dobrze… Wiem to " – napisała.