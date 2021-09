Dorota Gardias wiedziała od dawna, że ma guza. "To poważna sytuacja"

Gardias wie, że czas odgrywa w jej sytuacji kluczową rolę. – To poważna sytuacja, ale nie jest to nowotwór złośliwy. Trzeba go wyciąć, bo to tykająca bomba. Nie można takich zmian bagatelizować – przyznała. Pogodynka będzie miała operację pod koniec września. – Po operacji pewnie będę osłabiona, ale mam nadzieję, że rozwiąże ona mój problem – powiedziała pełna optymizmu.