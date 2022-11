Dorota Stalińska nie może narzekać. Wiadomo, ile zarabia aktorka

Do tego doliczyć należy wpływy aktorki z tytułu praw autorskich (33 tys. zł rocznie) czy ZAIKS-u (8 tys. zł rocznie). Przy tych wpływach, emerytura w wysokości 28 tys. zł rocznie (ok. 2,3 tys. zł miesięcznie) wydaje się być zaledwie skromnym dodatkiem do miesięcznego budżetu aktorki.