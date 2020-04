Dorota Szelągowska mogła być zarażona koronawirusem. Opowiedziała o swoim stanie zdrowia

Dorota Szelągowska w ostatniej rozmowie przyznała, że nieco podupadła na zdrowiu. Stwierdziła, że mogła zarazić się koronawirusem. Uważa, że nigdy nie była jeszcze tak chora.

Dorota Szelągowska udzielał wywiadu magazynowi "Viva!", w którym opowiedziała o swojej izolacji. Zdołała jednak wyjechać z Warszawy. Choć wielokrotnie to powtarzała, to podkreśliła raz jeszcze, że w czasie pandemii koronawirusa nie ma zamiaru puszczać swojego syna Antoniego do matury. Problem traktuje bardzo poważnie. Przypomnijmy, że egzaminy maturalne rząd na razie przełożyć na czerwiec.

Prowadząca program "Dorota Was urządzi" przyznała w rozmowie, że w marcu mocno się rozchorowała. Podejrzewa, że mogła przejść nawet chorobę COVID-19.

- Nie wiem tego na pewno. Ale na początku marca rozchorowałam się tak bardzo, jak jeszcze nigdy w życiu. Chciałabym wiedzieć, czy mój organizm jest już odporny, bo pewnie byłoby mi łatwiej to wszystko znieść. Z drugiej strony nawet jak przejdziesz koronawirusa, nie masz pewności, że nie zaatakuje drugi raz. Jestem z tych panikujących - powiedziała.

Szelągowska dodała też, że zachowuje wszelkie środki ostrożności. - Dlatego zanim wyjechałam z Warszawy do mojego domu na Warmii, wszyscy przeszliśmy dobrowolną dwutygodniową kwarantannę. Od dawna noszę maseczki i zabezpieczam się, jak to tylko możliwe, bo wolę być żywą panikarą niż nieżywym wyluzowanym człowiekiem - mówiła.

Przyznała, że jest "z tych panikujących", ponieważ ma stwierdzone zaburzenia lękowe. - – Jest trudno, tak jak każdemu innemu, bo to jest zupełnie nienaturalna sytuacja [...] I wbrew pozorom osoby cierpiące na to w sytuacji realnego zagrożenia są dużo bardziej spokojne i działają bardziej precyzyjnie. Myślę, że ja mam to dość dobrze opanowane - stwierdziła.

- Jestem zadaniowa. Mam dzieci i muszę je chronić. Mam firmę i muszę sprawić, by ona to wszystko przetrwała. Muszę zadbać o ludzi, którzy dla mnie pracują. Oni są nie tylko moimi współpracownikami, ale też przyjaciółmi. To są poważne rzeczy, które pchają mnie do przodu. Ale nie będę narzekać na konieczność odizolowania. To trzeba zrobić i kropka - dodała.