Szelągowska tłumaczy się z promowania kosmetyków. "Warto, żebyście zapoznali się z faktami"

Dorota Szelągowska dopiero po rozwodzie z Adamem Sztabą zaczęła stawiać na karierę. Gdy zaledwie kilka miesięcy po ślubie ich związek zaczął przeżywać kryzys, prezenterka dostała propozycję z TVN Style. Praca okazała się zbawienna. Dziś Szelągowska ma na koncie kilka autorskich programów o urządzaniu wnętrz m.in. "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie" oraz "Domowe rewolucje".

Do niedawna można było też powiedzieć, że na próżno szukać afer z jej udziałem. No właśnie, do niedawna. Ostatnio bowiem rozpętała się burza w sieci po tym, jak Szelągowska opublikowała pewien post na Instagramie.