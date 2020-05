Zasłoniła brzuch. I od razu pojawiły się komentarze o ciąży

Pozuje w pięknych, pałacowych wnętrzach. Wygląda świetnie - w beżu jej do twarzy, ale i pewnie powrót do pracy był dodatkowym powodem do zadowolenia.

Kto ogląda programy Szelągowskiej to wie, że ta na co dzień nie wybiera obcisłych, podkreślających sylwetkę stylizacji. Przez to nie piszę się o tym, jak wygląda, a głównie o jej pracy. I tego się trzyma. Gdyby iść tym tropem, że zakrywa brzuch, Szelągowska byłaby wiecznie w ciąży.

Fanki zwróciły uwagę: "Takie pytania są po prostu bardzo nie na miejscu. Ciąża to indywidualna sprawa każdej kobiety. Co jeśli zapytasz o to kobietę, która dopiero co poroniła? Wyobrażasz sobie co ona by czuła?". To chyba najlepszy komentarz.