Paul Montana i Ilona Felicjańska rozstali się. Na jaw wychodzą kulisy związku

Ilona Felicjańska i Paul Montana kilka miesięcy temu wzięli ślub. I choć ich związek należał do wyjątkowo burzliwych, zakochani wierzyli, że uda im się zbudować trwałą relację. Niestety, rzeczywistość jest inna. W mediach społecznościowych mężczyzna ma już status "wolny".

Para często się kłóciła, a swoje problemy przenosiła do mediów. Nikogo zatem nie szokuje zbytnio ich rozstanie.

Ostatnio, podczas podróży do USA, zostali aresztowani przez policję. Montana powiadomił służby po jednej z awantur. Po powrocie do Polski Ilona Felicjańska zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego, ponieważ znowu nie radziła sobie z alkoholem. Deklarowała wówczas, że wielkim wsparciem jest dla niej mąż.