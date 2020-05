Duffy opublikowała nowy wpis, tym razem o pandemii

Dziś w nocy niektórzy z nas ubolewają nad wymuszonym zamknięciem – a niektórzy je doceniają. Poczucie bezpieczeństwa znalezione we wspólnym celu, zmienia się i może zacząć dzielić, czego nie powinno robić w czasie dostosowywania się do nowej niepewności.

"Stresuje mnie to, jak życie się zmienia dzień po dniu i to, co zostanie z tego świata",

"Jestem w Australii i na szczęście obostrzenia się luzują",

"Nie mam na co narzekać, czuję się w porządku, mam schronienie, niczego mi nie brakuje, a i tak czuję głęboki smutek".