Dwa rozwody, afera finansowa i porwanie przez stalkera. Adrianna Biedrzyńska była bohaterką skandali. Co dziś robi?

Sama i szczęśliwa

Szymona Błaszczaka poznała w 2012 roku, kiedy występowała w Kanadzie. Chociaż mężczyzna był starszy od niej o dwanaście lat, miał żonę i dzieci, szybko nawiązali nić porozumienia. Błaszczak miał zapewniać aktorkę, że jego małżeństwo to fikcja, i przyjechał z nią do Polski. Na początku ich związek zapowiadał się sielankowo – jednak w 2020 roku mężczyzna wyjechał do Kanady, by spotkać się z dziećmi… i już do Biedrzyńskiej nie wrócił.