Dyskusja pod postem Edyty Pazury. Gwiazda odpowiada internautce

Edyta Pazura o zdalnym nauczaniu. W komentarzach burza

"Wszystko super, tylko są kobiety, które muszą jeszcze iść do pracy i ponadto nadrobić 'lekcje online', które albo są przekładane, albo się w ogóle nie odbywają. Nie porównuje tutaj matki, która jest w domu i oczywiście również pracuje. Dla osoby, która musi zarabiać na chleb i chodzić do 'normalnej' pracy ciężko się przestawić na taki tryb - nie chodzi tutaj o to, że ma dość dzieci. To tak jakby wysłać w pandemii do pracy kobietę, która nigdy w życiu nie pracowała zawodowo i jeszcze miałaby ogarnąć lekcje plus zadania domowe [...]. Nie porównujmy swoich sytuacji życiowych, bo każdy ma inną, ale nie oznacza to, że jeśli narzeka [...] to jest gorszego sortu matką" - napisała jedna z internautek.