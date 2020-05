Dziennikarz Wirtualnej Polski wziął udział w #hot16challenge2. Sprawdźcie jego zwrotkę

Redaktor Wirtualnej Polski Oskar Netkowski został nominowany do #hot16challenge2. Młody dziennikarz nie odpuścił wyzwania - nagrał swoją zwrotkę i wsparł polską służbę zdrowia. Posłuchajcie jego wykonania.

Oskar Netkowski, dziennikarz Wirtualnej Polski i gospodarz programu "W łóżku z Oskarem" wziął udział w wyzwaniu #hot16challenge2. Muzyczna zabawa jest hitem polskiego internetu w ostatnich tygodniach. Coraz więcej osób nagrywa swój rap, nie tylko muzycy i osoby związane ze sceną, jednocześnie pomagając polskim lekarzom.

Naszego redaktora nominowała Monika Miller. - Kiedy zobaczyłem, że Monika Miller nominowała mnie do #Hot16Challenge2 zamarłem. 3 dni na napisanie zwrotki i nagranie wideo. Jak dla osoby, która z hip-hopem ma tyle wspólnego, co nic, to ogromne wyzwanie. Koniec końców pomyślałem sobie, że w sieci pokazałem już tyle, że ludzie zniosą i to. Poza tym to zawsze nowe doświadczenie nad pracą z głosem, czego w naszym zawodzie nigdy za wiele - mówił Oskar Netkowski.

- Nie zaskoczę chyba, jeśli powiem, że hip-hopem zacząłem interesować się, odkąd kilka lat temu wpadłem na muzykę Taco Hemingwaya. Później przyjaciele zaczęli pokazywać mi artystów z tego środowiska. Najbardziej w rapie podoba mi się dosadność. Jest niewiele form przekazu, gdzie można wprost dać upust temu, co ma się na końcu języka. Dlatego w swoim #hot16challenge2 nawiązałem do walki o tolerancję i sporów w naszym kraju na tle polityka-Kościół. Tematy wałkowane do znudzenia, ale ciągle potrzebujące uwagi - powiedział.

Nasz redaktor również przekazał pieniądze na zbiórkę dla lekarzy. Jego zdaniem naprawdę warto pomagać, szczególnie w tym trudnym czasie. - Nie łudzę się, że moje wideo dotrze do dużej publiczności, ale jeśli kilka osób dzięki mnie wpłaci kilka złotych, to i tak fajnie. Mam nadzieję, że po tym, co teraz przechodzimy, zbiórki dla lekarzy nie będą potrzebne, bo rząd zadba o odpowiednie dofinansowanie szpitali, a medykom zagwarantuje odpowiednie podwyżki. W końcu chodzi o zdrowie nas wszystkich - przyznał dziennikarz.

Posłuchajcie zwrotki Oskara Netkowskiego w ramach #hot16challenge2.

#hot16challenge2 to druga edycja hiphopowego wyzwania zainicjowana przez rapera Solara. Według niej każdy nominowany, najczęściej osoby ze środowiska hiphopowego, nagrywają 16-wersową zwrotkę na dowolny temat pod dowolną melodię i nominują następnych. W tym roku akcja ma szczytny cel - na stronie siepomaga.pl trwa jednocześnie zbiórka na polską służbę zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. W tym roku zabawa wykroczyła poza krąg raperów i angażują się inni muzycy, aktorzy, jutuberzy, politycy, celebryci, a nawet Polacy spoza świata kultury i show biznesu.