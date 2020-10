Dziewczyna Żyły w sukni ślubnej. Posypały się gratulacje

Choć małżeństwo Piotra i Justyny Żyłów rozpadło się już dwa lata temu, echa tego rozstania słyszymy do dziś. Była żona skoczka nieustannie toczy z nim wojnę. I to głównie wirtualnie. Celebrytka co rusz komentuje zachowanie sportowca i wbija mu kolejne szpile - a to w komentarzu pod zdjęciem, a to znów za pośrednictwem relacji na InstaStory. Tym, co szczególnie ją rozjusza, jest temat dzieci. Według niej, skoczkowi daleko do wzorowego ojca i przede wszystkim płaci za niskie alimenty. Irytują ją również nowa wybranka skoczka.