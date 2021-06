Echa zeznań nie cichną. Matka Britney Spears jest "zaniepokojona"

Przez lata Britney Spears nie zabierała otwarcie głosu w tej sprawie. W końcu jednak przyszedł czas, by wokalistka ujawniła prawdę. A ta dla wielu okazała się szokująca. Britney wyznała, że w tym momencie walczy po prostu o wolność. "Chcę odzyskać swoje życie" - mówiła. W cieniu sławy całym jej życiem zarządzał ojciec, któremu, co potwierdziła swoimi wyznaniami gwiazda, nie zależało na niej, lecz na pieniądzach, które mogła zarobić. Zmuszanie do długich tras koncertowych, występów, na które nie miała ochoty, a nawet wymuszanie antykoncepcji, by Spears nie miała więcej dzieci - to wszystko wydaje się nieprawdopodobne, a jednak.