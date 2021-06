Britney Spears może liczyć na wsparcie gwiazd. Stają za nią murem

Kilka tygodni temu artystka samodzielnie wystąpiła o przesłuchanie. A to, co podczas niego wyznała, daje do myślenia. Jak to możliwe, że 40-letnia Britney Spears, która pokazała wszystkim, że mimo załamania nerwowego potrafi wrócić do regularnej pracy i dochodowej twórczości, nadal nie może samodzielnie decydować o swoim życiu?