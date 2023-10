Edyta Górniak była obwiniana za przegrany mecz Polaków. Radosław Majdan mówi o wrażeniach piłkarzy

- Chciałam zaśpiewać ten hymn trochę wolniej niż śpiewają go kibice na stadionach, by wydobyć siłę słowa. [...] Zrobiłam to z największą powagą, pokorą, dumą, zaangażowaniem emocjonalnym, miłością do kraju. Chciałam to zrobić najbardziej reprezentacyjnie dla Polski. Jeśli się to nie udało, to przepraszam - mówiła diwa, która w późniejszych wywiadach wskazywała również na błędy techniczne w czasie transmisji popełnione przez realizatorów dźwięku.