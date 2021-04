Edyta Górniak chce podbić YouTube. "Zawsze chciałam dawać ludziom światłość"

Niestety wygłaszane przez nią "mądrości" znalazły swoich odbiorców. Górniak coraz częściej prowadziła kilkugodzinne transmisje na żywo w mediach społecznościowych. Ciepły odbiór fanów nakłonił ją do rozszerzenia "mentorskiej" działalności.

Marek Posobkiewicz odpowiada na spiskowe teorie Edyty Górniak. Były szef GIS walczy z COVID-19 (WIDEO)

Nie wiemy, czy artystka na YouTube zamierza wspierać ludzi w zakresie przygotowania do przyjęcia UFO i zresetowania umysłów, a może, jak rozpoznawać statystów na szpitalnych łózkach. Wolelibyśmy, żeby Edyta Górniak wróciła do muzyki i to nie tylko w postaci krótkich wstawek w trakcie swoich "wykładów".