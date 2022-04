Obrzydliwie drogie auto. Edyta Górniak znów wolała usiąść na fotelu pasażera

"Super Express" regularnie wypomina Edycie Górniak, że mimo zdanego kilka lat temu egzaminu na prawo jazdy, diwa wciąż podróżuje z szoferem. Przypomnijmy, że wokalistka dość późno zdecydowała się na naukę jazdy i postanowiła to zrobić w telewizyjnym programie "My way". Perypetie Edyty Górniak za kółkiem nie tylko bawiły widzów, ale ostatecznie doprowadziły diwę do szczęśliwego finału. Gwiazda zdobyła w końcu upragnione "prawko", choć jak się później okazało, na co dzień rzadko z niego korzysta.