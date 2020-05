Edyta Górniak tęskni za mamą. Długo tkwiły w konflikcie

Ostatnie tygodnie dla Edyty Górniak okazały się wyjątkowo skomplikowane. Diwa wyjechała niedawno na 7 tygodni do USA, gdzie ponoć nagrywała materiał na nową płytę. Po powrocie do kraju musiała odbyć obowiązkową kwarantannę. Syn gwiazdy, Allan, przebywał pod opieką babci.

Piosenkarka docenia każdą chwilę, którą może z nią spędzić. Przypomnijmy, że latem 2018 r. kobieta prawie straciła życie. Niespodziewanie trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru. Edyta Górniak porzuciła wówczas pracę w "The Voice of Poland", by poświęcić jej czas.