Znów nie gryzie się w język. Edyta Górniak nie będzie zadowolona

Aby zrozumieć, o co chodzi, musimy cofnąć się do ubiegłego piątku. Edyta Górniak była wówczas gościem w prawicowej telewizji wrealu24.pl .

- Ja rozumiem, że pani Edyta sprawdza na przykład, z czego są zrobione pastylki, antybiotyk , jak łyka. Szczepionka to jedna z form leku. Tak samo, jak jako ludzie nie wiemy i nie jesteśmy w stanie sprawdzić pastylki, tak nie jesteśmy w stanie sprawdzić szczepionki. Po to jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, gdzie wszystkie badania są składane, sprawdzane jest, jak te leki były przygotowywane, jaki jest skład substancji, od tego są eksperci. Ja nie zastanawiam się, jak jest zbudowany silnik samolotu, jak do niego wsiadam - powiedział Szumowski w Radiu Zet.

"A co ma robić (Szumowski – przyp. red.) Przyklasnąć? Dziwne to czasy, kiedy (możemy go lubić albo nie, ale wiedzy merytorycznej nikt mu nie odbierze) lekarz po studiach, z doświadczeniem, z tytułem naukowym, musi w jakikolwiek sposób polemizować z samozwańcza "ekspertką" i celebrytką po podstawówce, do tego mocno lansowaną przez zarówno przez niszową telewizję prawicową, jak i mainstreamowe i liberalne TVN. Na miłość boską, do czego to dochodzi?" – czytamy na Instagramie Korwin Piotrowskiej.