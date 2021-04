Edyta Górniak niemal jak prawdziwa góralka. "Szczęście ma niejedno imię"

O Edycie Górniak jest ostatnimi czasy głośno z powodu jej komentarzy na temat pandemii, szczepień, wiary, czy wiedzy. Jej teorie, które można wrzucić do worka z teoriami spiskowymi, zostały wielokrotnie skrytykowane przez lekarzy, polityków oraz kolegów i koleżanki z show-biznesu . Górniak nie zwraca na to uwagi i dalej stara się "otwierać oczy" ludziom, którzy jej słuchają. Ostatnio podzieliła się m.in. swoimi przemyśleniami o UFO .

Górniak czeka na UFO. Skiba krótko to podsumował

Jak zareagowali fani na jej zdjęcie w niecodziennym dla niej stroju? W większości pozytywnie. Zachwycony jest m.in. piosenkarz Michał Szpak, który uznał fotkę za słodką. "Piękna jesteś Edi. Pasujesz do tych gór", "Cieszę się, że znalazła pani swoje miejsce. To ważne, by mieć swój dom", "Tak bardzo cieszy mnie twoje szczęście!", "No, no... jakby w górach urodzona. Pięknie wyglądasz", "Edytko jak pięknie wyglądasz w tym stroju" – napisali internauci.